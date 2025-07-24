Авиакомпании S7 придётся раскошелиться за повторный случай овербукинга

Ранее сообщалось, что семья из Иркутска столкнулась с проблемами при перелёте в Сочи из-за овербукинга авиакомпании S7 Airlines. Вместо запланированных семи часов путешествие заняло тринадцать. Пассажирам было отказано в посадке на рейс, несмотря на наличие билетов, приобретённых заранее. В результате им предложили компенсацию, которую можно было использовать только на последующих рейсах, а затем пересадили на рейс с пересадкой в Москве, значительно увеличив время в пути.