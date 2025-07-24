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Авиакомпании S7 придётся раскошелиться за повторный случай овербукинга

Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») подверглась штрафу в размере 40 тысяч рублей за повторный случай овербукинга. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент произошёл в мае 2025 года, когда двум пассажирам было отказано в регистрации на рейс.

Источник: Life.ru

В сообщении ведомства говорится, что в мае 2025 года нескольким пассажирам было отказано в регистрации на рейс из-за превышения количества зарегистрированных пассажиров над числом мест на борту воздушного судна. В результате перевозчика привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ («оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно»).

Ранее сообщалось, что семья из Иркутска столкнулась с проблемами при перелёте в Сочи из-за овербукинга авиакомпании S7 Airlines. Вместо запланированных семи часов путешествие заняло тринадцать. Пассажирам было отказано в посадке на рейс, несмотря на наличие билетов, приобретённых заранее. В результате им предложили компенсацию, которую можно было использовать только на последующих рейсах, а затем пересадили на рейс с пересадкой в Москве, значительно увеличив время в пути.