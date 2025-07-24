В аэропорту Перми задерживаются прилеты трех авиарейсов из Сочи

В Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино») 24 июля задерживаются прилеты трех авиарейсов из Сочи. Задержки составляют в среднем по шесть часов.
Согласно онлайн-табло аэропорта, прилет рейса DP365 предварительно перенесли с 05:20 на 11:35, FV6129 — с 05:45 на 12:05, N4 425 — с 16:40 на 22:50.
Прилет остальных авиарейсов в «Большое Савино» — по расписанию.
По информации Росавиации, в аэропорту Сочи с 01:08 24 июля ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняли в 05:05.