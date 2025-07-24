МВД: Мошенники под видом сотрудников вузов обманывают абитуриентов и студентов

Еще один случай касался девушки, которой позвонил «администратор колледжа» и сообщил, что от ее имени подана заявка на поступление. Чтобы отменить ее, потребовался код из СМС. После передачи кода девушке сообщили, что мошенники получили доступ к ее банковской карте и кабинету родителей на «Госуслугах», и потребовали перевести средства.