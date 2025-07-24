МВД: Мошенники под видом сотрудников вузов обманывают абитуриентов и студентов

В МВД России предупредили о росте числа мошенничеств в период приемной кампании. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, злоумышленники представляются сотрудниками приемных комиссий, деканатов или бухгалтерий вузов и колледжей, чтобы выманить у абитуриентов и студентов деньги либо персональные данные.
В качестве примера Волк рассказала о молодом человеке, которому позвонил неизвестный, представился сотрудником вуза и попросил назвать код из СМС якобы для подтверждения диплома. После этого ему позвонили от имени представителя Банка России, заявили о взломе аккаунта на «Госуслугах» и уговорили перевести деньги на «безопасный счет».
Еще один случай касался девушки, которой позвонил «администратор колледжа» и сообщил, что от ее имени подана заявка на поступление. Чтобы отменить ее, потребовался код из СМС. После передачи кода девушке сообщили, что мошенники получили доступ к ее банковской карте и кабинету родителей на «Госуслугах», и потребовали перевести средства.
Волк также отметила в своем Telegram-канале, что злоумышленники могут просить установить на телефон вредоносные программы или запугивать уголовной ответственностью. Она призвала граждан критически относиться к подобным звонкам.
В МВД также рассказали, что дети смогут распознать телефонных мошенников, если будут знать «кодовые фразы», которые используют преступники.