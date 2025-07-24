Власти Перми предложили наградить грамотой директора гостелекомпании

Игорь Южанинов возглавил ГТРК «Пермь» в 2018 году, сменив на посту директора филиала Валерия Сергеева. До этого господин Южанинов возглавлял телекомпанию «Рифей-Пермь». Ранее директор ГТРК уже получал госнаграды: в 2022 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».