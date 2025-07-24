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Российская ПВО уничтожила 39 украинских БПЛА за ночь

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем минувшей ночью. По данным ведомства, 21 БПЛА сбит над Черным морем, 11 — над Азовским, и 7 — над Краснодарским краем.

Срочная новость Минобороны РФ сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем минувшей ночью. По данным ведомства, 21 БПЛА сбит над Черным морем, 11 — над Азовским, и 7 — над Краснодарским краем.

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