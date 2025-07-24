Российская ПВО уничтожила 39 украинских БПЛА за ночь

Срочная новость Минобороны РФ сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем минувшей ночью. По данным ведомства, 21 БПЛА сбит над Черным морем, 11 — над Азовским, и 7 — над Краснодарским краем.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше