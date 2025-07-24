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Топ-5 главных новостей в Молдове 24 июля 2025: Как полиция запугивает народ Молдовы; список стран, где не принимают доллары старого образца; почему популярная в Молдове зубная паста уже запрещена во многих странах

Топ-5 главных новостей в Молдове на четверга, 24 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на четверга, 24 июля 2025:

1. «Грустное и голодное путешествие»: Страны, где у жителей Молдовы не принимают доллары старого образца.

2. Кто-то должен ответить за массовые нарушения законов в Молдове, хотя бы исполнители: Теперь, когда участковые боятся штрафовать за «электоральную коррупцию», самое время вспомнить, как полиция запугивала народ.

3. Немедленно выплюнь: Популярная в Молдове зубная паста Colgate уже запрещена во многих странах.

4. Посылки в Молдову станут «золотыми» — покупки на Temu резко подорожают: Власти намерены обложить налогом все отправления, даже есть стоимость бандероли 1 евро — онлайн-торговля и подарки от диаспоры под угрозой.

5. Арестованный в Греции бывший «хозяин Молдовы» Влад Плахотнюк получил 40 суток ареста: Его телохранитель Цуцу пробует в тюрьме 30 дней — после этого их могут экстрадировать на родину.

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