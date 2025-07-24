В Красноярском крае полицейские и волонтеры нашли потерявшихся грибников

Сообщение о пропаже поступило правоохранителям вечером от жительницы Ужура. Она рассказала, что ее знакомые днем отправились в лес за грибами и не вернулись.
На поиски сразу же выдвинулась группа. Вскоре поисковики обнаружили машину, на которой прибыли грибники, а около часа ночи и самих потерявшихся на просёлочной дороге в нескольких километрах от автомобиля.
Как рассказали потерявшиеся, они заплутали в лесу во время «тихой охоты» и с наступлением темноты решили развести костёр, чтобы подать сигнал спасателям, будучи уверенными, что их ищут.
Сейчас жизни и здоровью грибников ничего не угрожает, сообщают в МВД по краю.