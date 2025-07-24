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В Красноярском крае полицейские и волонтеры нашли потерявшихся грибников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ужурском районе Красноярского края сотрудники полиции совместно с волонтерами нашли двух грибников, которые заблудились в лесу в районе «Солгонского кряжа».

Источник: Соцсети

Сообщение о пропаже поступило правоохранителям вечером от жительницы Ужура. Она рассказала, что ее знакомые днем отправились в лес за грибами и не вернулись.

На поиски сразу же выдвинулась группа. Вскоре поисковики обнаружили машину, на которой прибыли грибники, а около часа ночи и самих потерявшихся на просёлочной дороге в нескольких километрах от автомобиля.

Как рассказали потерявшиеся, они заплутали в лесу во время «тихой охоты» и с наступлением темноты решили развести костёр, чтобы подать сигнал спасателям, будучи уверенными, что их ищут.

Сейчас жизни и здоровью грибников ничего не угрожает, сообщают в МВД по краю.