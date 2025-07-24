Суд вынес приговор россиянке, возглавлявшей китайскую тоталитарную секту: что сказали последователи

В мае этого года в военной прокуратуре Центрального военного округа в Самаре прошло судебное заседание по делу Леонида Власова, который назвал себя «патриархом-царем-пророком Илией» и «старцем Зосимой». Он создал некоммерческую организацию, в рамках которой посягал на права участников.