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Суд вынес приговор россиянке, возглавлявшей китайскую тоталитарную секту: что сказали последователи

Суд приговорил лидера «Фалунь Дафа»* Миненкову к четырем годам колонии.

Источник: Комсомольская правда

Тушинский суд Москвы приговорил лидера «Фалунь Дафа»* Наталью Миненкову к четырем годам колонии общего режима за организацию деятельности секты.

Кроме того, женщину лишили права заниматься общественной и политической деятельностью, в том числе с использованием интернета в течение семи лет.

Как передает «Газета.Ru», после оглашения приговора последователи секты утешили бывшего лидера заявлением, что «с нее начнется возрождение».

Миненкову арестовали в мае прошлого года. Ей предъявили обвинение в организации деятельности иностранной или международной нежелательной организации, а также организации изучения запрещенной литературы экстремистской направленности.

Прокурор призывал суд назначить 4,5 года тюремного заключения.

«Фалунь Дафа»* организована в 1992 году в Китае, где ее вскоре признали тоталитарной сектой, опасной для здоровья и жизни последователей.

В мае этого года в военной прокуратуре Центрального военного округа в Самаре прошло судебное заседание по делу Леонида Власова, который назвал себя «патриархом-царем-пророком Илией» и «старцем Зосимой». Он создал некоммерческую организацию, в рамках которой посягал на права участников.

* Секта запрещена в России, признана нежелательной и экстремистской.