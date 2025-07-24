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Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с борщевиком в Пермском крае

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе проверки.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки информации по ненадлежащему благоустройству поселка Сылва в Пермском крае. В эфире программы на федеральном канале сообщили о бездействии местной администрации.

В поселке Сылва в течение длительного времени местные жители получают телесные повреждения от контакта с борщевиком. Несмотря на неоднократные обращения, местная администрация мер по уничтожению ядовитого растения не приняла.

Краевые следственные органы приступили к проведению процессуальной проверки по уголовной статье «Халатность». Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю доложить о ходе проверки и по доводам, озвученным в сюжете телеканала.