Призер всероссийских соревнований по легкой атлетике Катунин погиб в зоне СВО

Мастер спорта и призер всероссийских соревнований по легкой атлетике Евгений Катунин погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в четверг, 24 июля, сообщило Министерство физической культуры и спорта Курской области.
В ведомстве уточнили, что спортсмен был победителем Кубка России и обладателем наград первенств страны и Центрального федерального округа. Катунин представлял Курскую область и считался одним из самых ярких молодых легкоатлетов региона.
Он специализировался в беге с барьерами, занимался в школах «Виктория» и олимпийского резерва имени Николая Яковлева. В 2021 году получил звание мастера спорта России. Его рекорд области в беге на 110 метров с барьерами до сих пор не побит. Также Катунин принимал участие в региональном конкурсе «Вершина» за достижения в спорте.
На фронт он ушел в 2022 году, добровольно присоединившись к участникам специальной военной операции. Евгений Катунин погиб на территории Донбасса за несколько месяцев до своего 26-летия, которое должно было состояться 24 ноября, передает Telegram-канал.