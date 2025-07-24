Призер всероссийских соревнований по легкой атлетике Катунин погиб в зоне СВО

Он специализировался в беге с барьерами, занимался в школах «Виктория» и олимпийского резерва имени Николая Яковлева. В 2021 году получил звание мастера спорта России. Его рекорд области в беге на 110 метров с барьерами до сих пор не побит. Также Катунин принимал участие в региональном конкурсе «Вершина» за достижения в спорте.