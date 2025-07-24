Солодов: из украинского плена вернулись четверо военнослужащих с Камчатки

Отметим, что накануне вечером, 23 июля, в Россию вернулись 250 находившихся в плену у ВСУ российских бойцов. Равный обмен состоялся по договоренностям, достигнутым в ходе второго раунда переговоров Москвы и Киева, которые прошли 2 июня в Стамбуле.