Новосибирск отпразднует День Оби: программа мероприятий

С 25 июля в Новосибирске стартует серия мероприятий в рамках туристической программы «Обские фестивали». В центре внимания — День Оби, который пройдёт на Михайловской набережной 26 июля. Программа объединит экологические, гастрономические и культурные события, а также деловые дискуссии о будущем водного туризма.