Новосибирск отпразднует День Оби: программа мероприятий

С 25 июля в Новосибирске стартует серия мероприятий в рамках туристической программы «Обские фестивали». В центре внимания — День Оби, который пройдёт на Михайловской набережной 26 июля. Программа объединит экологические, гастрономические и культурные события, а также деловые дискуссии о будущем водного туризма.
Сиб.фм собрал программу мероприятий.
25 июля (четверг).
26 июля (пятница) — Главный день праздника — День Оби.
Михайловская набережная.
27 июля (суббота).
Парк «Бугринская роща».
Фестиваль ухи (
— Кулинарный конкурс на лучшую уху (14:00 — старт, 15:00 — голосование и награждение);
— Мастер-классы по рыбалке и чистке рыбы;
— Интерактивы от проекта «Эконавигатор»;
— Ди-джеи, маркет, выступления артистов.
Парк «У моря Обского».
Фестиваль сибирской бани «Добрый пар» (
— Парения от лучших пар-мастеров, банный городок;
— Соревнования, купели, чаны, спа-зона;
— Мастер-классы по банным и оздоровительным практикам;
— Ярмарка, гастрозона и концертная программа.