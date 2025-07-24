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Новосибирск отпразднует День Оби: программа мероприятий

Жителей Новосибирска ждут фестивали, пикники, рыбалка и уха в конце июля.

Источник: Сиб.фм

С 25 июля в Новосибирске стартует серия мероприятий в рамках туристической программы «Обские фестивали». В центре внимания — День Оби, который пройдёт на Михайловской набережной 26 июля. Программа объединит экологические, гастрономические и культурные события, а также деловые дискуссии о будущем водного туризма.

Сиб.фм собрал программу мероприятий.

25 июля (четверг).

14:00—17:00 — Круглый стол «Оздоровление реки Обь» в правительстве НСО. Участие примут экологи, представители рыболовства и водных ведомств;

20:00—21:30 — Торжественное открытие «Обских фестивалей» на Михайловской набережной. Зрителям представят музыкально-визуальное путешествие по Оби от Алтая до Карского моря.

26 июля (пятница) — Главный день праздника — День Оби.

Михайловская набережная.

11:00—21:00 — «Пикник Фест» от «Дорожного радио»: фуд-зоны, завтраки на свежем воздухе, дегустации от партнеров;

11:00—15:30 — Рыболовный фестиваль «Клёвая семья»: турнир по рыбной ловле, конкурс, награждение победителей;

12:00—18:00 — Анимационные и познавательные зоны: детская площадка, интерактивы от «Горводоканала», «РусГидро», «Речфлота», экологический квест «Эконавигатор»;

13:00—16:00 — Деловая программа: лекции и дискуссии об экологии, архитектуре и водных ресурсах;

15:00—18:00 — Фотозоны, выставка техники, тест-драйв лодок, мастер-классы по рыбалке;

16:00—18:30 — Экопикник: формат безопасного отдыха без пластика и костров;

17:00—18:00 — Панель «Туризм на Оби»: обсуждение речных круизов, СПА-кластеров, рыболовного отдыха;

12:00—21:00 — Главная сцена: творческие выступления, квизы, ди-джеи, фильмы об Оби, хор Новосибирска и вечернее пиротехническое шоу.

27 июля (суббота).

Парк «Бугринская роща».

Фестиваль ухи (12:00—19:00):

— Кулинарный конкурс на лучшую уху (14:00 — старт, 15:00 — голосование и награждение);

— Мастер-классы по рыбалке и чистке рыбы;

— Интерактивы от проекта «Эконавигатор»;

— Ди-джеи, маркет, выступления артистов.

2—3 августа (пятница-суббота).

Парк «У моря Обского».

Фестиваль сибирской бани «Добрый пар» (12:00—18:00):

— Парения от лучших пар-мастеров, банный городок;

— Соревнования, купели, чаны, спа-зона;

— Мастер-классы по банным и оздоровительным практикам;

— Ярмарка, гастрозона и концертная программа.