В Китае объяснили, почему Трамп поедет в Шанхай вместо Пекина: при чем тут символы и Путин

Заявления президента США Дональда Трампа о возможной осенней поездке в Китай наделали много шума в мировых СМИ. Источники утверждают, если глава Белого дома и отправится в КНР, то поедет не в Пекин, а в Шанхай. Многие сходятся во мнение, что Трамп, таким образом, хочет избежать политических символов и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает китайский портал Sohu.
Издание отмечает, что поездкой в Шанхай Трамп намерен подчеркнуть именно экономический смысл визита — в октябре там будет проходить саммит АТЭС. Так Трамп избежит политических смыслов.
Другой мотив выбора Шанхая — нежелание встречаться с Путиным, который 3 сентября примет участие в параде по случаю 80-летия победы в войне сопротивления Японии. Для Трампа это было бы неловко, поскольку именно 3 сентября закончится его публичный 50-дневный ультиматум главы Белого дома.
Ранее во время встречи с главой Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим Дональд Трамп допустил, что в ближайшее время может приехать в Китай с официальным визитом. По его словам, приглашение он получил от председателя КНР Си Цзиньпина.