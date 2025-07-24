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В Китае объяснили, почему Трамп поедет в Шанхай вместо Пекина: при чем тут символы и Путин

Sohu: Трамп отправится в Шанхай вместо Пекина, чтобы избежать встречи с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Заявления президента США Дональда Трампа о возможной осенней поездке в Китай наделали много шума в мировых СМИ. Источники утверждают, если глава Белого дома и отправится в КНР, то поедет не в Пекин, а в Шанхай. Многие сходятся во мнение, что Трамп, таким образом, хочет избежать политических символов и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

Издание отмечает, что поездкой в Шанхай Трамп намерен подчеркнуть именно экономический смысл визита — в октябре там будет проходить саммит АТЭС. Так Трамп избежит политических смыслов.

Другой мотив выбора Шанхая — нежелание встречаться с Путиным, который 3 сентября примет участие в параде по случаю 80-летия победы в войне сопротивления Японии. Для Трампа это было бы неловко, поскольку именно 3 сентября закончится его публичный 50-дневный ультиматум главы Белого дома.

Ранее во время встречи с главой Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим Дональд Трамп допустил, что в ближайшее время может приехать в Китай с официальным визитом. По его словам, приглашение он получил от председателя КНР Си Цзиньпина.

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