В Китае объяснили, почему Трамп поедет в Шанхай вместо Пекина: при чем тут символы и Путин

Заявления президента США Дональда Трампа о возможной осенней поездке в Китай наделали много шума в мировых СМИ. Источники утверждают, если глава Белого дома и отправится в КНР, то поедет не в Пекин, а в Шанхай. Многие сходятся во мнение, что Трамп, таким образом, хочет избежать политических символов и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает китайский портал Sohu.