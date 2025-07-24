В Красноярске сегодня проверят водителей общественного транспорта с помощью «скрытых патрулей»

Инспекторы ГАИ будут отслеживать, как водители автобусов и троллейбусов соблюдают правила дорожного движения. Причём в дело пойдут так называемые «скрытые патрули»: сотрудники будут ехать на гражданских машинах следом за маршрутками, фиксировать нарушения, а на конечной — предъявлять водителям видео с фактами нарушений.
Особое внимание будет уделено проезду на запрещающий сигнал светофора, непристёгнутым ремням, резким манёврам и разговорам по телефону за рулём.
Проверки будут идти в течение всего дня. Помимо «невидимых» машин, на линии также будут работать обычные экипажи ГАИ. Повышенное внимание — безопасности пассажиров и культуре вождения, сообщает краевая Госавтоинспекция.