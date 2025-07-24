МВД: мошенники под видом сотрудников вузов обманывают абитуриентов

Так, молодому человеку позвонил неизвестный, который представился сотрудником учебного заведения. Он сказал, что для подтверждения диплома нужно назвать код из СМС. Затем позвонил якобы сотрудник Банка России и сообщил о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Он убедил перевести деньги на «безопасный счёт», рассказала Ирина Волк.