МВД: мошенники под видом сотрудников вузов обманывают абитуриентов

В период приёмной кампании участились случаи мошенничества, направленные на абитуриентов и студентов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мошенники выдают себя за сотрудников приёмных комиссий, деканатов или бухгалтерий учебных заведений и под разными предлогами выманивают деньги или личные данные.
Так, молодому человеку позвонил неизвестный, который представился сотрудником учебного заведения. Он сказал, что для подтверждения диплома нужно назвать код из СМС. Затем позвонил якобы сотрудник Банка России и сообщил о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Он убедил перевести деньги на «безопасный счёт», рассказала Ирина Волк.
Ранее проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская предупредила абитуриентов о том, как распознать мошенников, пытающихся выдать себя за сотрудников университета. Она порекомендовала прекратить разговор в случае получения подозрительных звонков или писем.