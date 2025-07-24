Минобороны Беларуси раскрыло детали совместных с Россией учений «Запад-2025»

Отдельно военачальник подчеркнул, что в учениях «Запад-2025» сознательно ушли от проработки наступательной тематики. И учение содержит только оборонительные эпизоды. А так как было уменьшено пространство и снижены отдельные направления учений, то и был уменьшен состав принимающих участие войск — фактически на 50%.