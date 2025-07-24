Минобороны Беларуси раскрыло детали совместных с Россией учений «Запад-2025»

В Министерстве обороны сообщили о деталях белорусско-российских учений «Запад-2025». Подробнее рассказал начальника Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко.
По итогам рекогносцировки учения на одном из полигонов генерал-майор заявил, что в Беларуси готовы принять войска и начать маневры в установленные сроки.
— Мы фактически вступили в завершающую фазу подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025», — прокомментировал он.
Представитель оборонного ведомства также сообщил, что уже согласованы районы, где будут размещаться войска и развернутся пункты управления, а также определены полигоны и участки местности, на которых будут происходить основные розыгрыши военных эпизодов.
— Фактически мы готовы к приему войск и к началу учений в установленные сроки, — отметил глава Генштаба ВС.
Отдельно военачальник подчеркнул, что в учениях «Запад-2025» сознательно ушли от проработки наступательной тематики. И учение содержит только оборонительные эпизоды. А так как было уменьшено пространство и снижены отдельные направления учений, то и был уменьшен состав принимающих участие войск — фактически на 50%.
При этом Муравейко предупредил, что на учениях будут использоваться «все последние достижения современного военного искусства»: беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, роботизированные и автоматизированные комплексы, современные приемы противовоздушной обороны и борьбы с дронами.
Еще Минобороны сказало о возможности перемещения войск на учениях «Запад-2025».
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