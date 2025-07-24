«Оставляем за собой право перемещать войска». Минобороны сказало о реакции Запада на грядущие учения Беларуси и России «Запад-2025»

Но также генерал-майор обратил внимание, что западные страны прибегли к спекуляциям на это фоне. Например, власти Польши сделали заявление о проведении учений дивизионного масштаба вблизи Беларуси в районе Гродно и Беловежской пущи. А в Литве перебросили бригаду «Железный волк» на полигон Пабраде, планируя провести учения в 15 километрах от белорусской границы.