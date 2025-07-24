«Оставляем за собой право перемещать войска». Минобороны сказало о реакции Запада на грядущие учения Беларуси и России «Запад-2025»

В Министерстве обороны сообщили о деталях белорусско-российских учений «Запад-2025». Подробнее рассказал начальника Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко.
Муравейко также напомнил, что с учетом сложной военно-политической обстановку и повторяющихся обвинений в адрес Беларуси в агрессивных намерениях, ранее было принято решение отодвинуть районы, где будут проводиться учения от белорусских границ.
Вот, что Минобороны ранее заявило по поводу того, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
— Этот процесс не нужно оценивать как нашу слабость, лояльность или реагирование на какие-то претензии. Это один из шагов стабилизации обстановки, успокаивания международной общественности, — заметил представитель Минобороны.
Но также генерал-майор обратил внимание, что западные страны прибегли к спекуляциям на это фоне. Например, власти Польши сделали заявление о проведении учений дивизионного масштаба вблизи Беларуси в районе Гродно и Беловежской пущи. А в Литве перебросили бригаду «Железный волк» на полигон Пабраде, планируя провести учения в 15 километрах от белорусской границы.
— В этих условиях мы оставляем за собой право принять решение и переместить наши отдельные подразделения в ходе учений, чтобы отработать эпизоды исключительно оборонительного характера, в том числе на тех направлениях, — подчеркнул Муравейко.
При этом Беларусь планирует пригласить на учение наблюдателей из других стран для подтверждения приверженности мероприятиям обеспечения мер доверия и безопасности.
— Рассматриваем в качестве приглашенных государства стран-членов ОДКБ, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, страны дальней дуги, — рассказал генерал-майорю.
И уточнил, что на учения будут приглашаться аккредитованные в Беларуси военные атташе, представители стран ОБСЕ.
А еще Польша проведет учения с НАТО в ответ на учения Беларуси и России «Запад-2025».
Также Минобороны Беларуси раскрыло детали совместных с Россией учений «Запад-2025».
Кроме того, Беларусь раскрыла детали своего лунного проекта.