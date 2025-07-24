За наледь с крыши, травмировавшую ребенка, в Прикамье будут судить руководство УК

В Лысьве завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора управляющей организации. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.