В МВД рассказали, как выявить вредоносные программы в смартфоне

Наличие вредоносных программ, установленных в смартфоне, можно выявить по ряду признаков, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Появились незнакомые приложения, которые вы не устанавливали. Уже знакомые приложения требуют странные разрешения (например, доступ к смс и звонкам)», — отметило подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Кроме того, в случае наличия вредоносных программ на смартфоне пользователи сталкиваются с появлением всплывающих рекламных уведомлений, которых раньше не наблюдали. Также в истории СМС или звонков можно найти неизвестные номера или сообщения, которые не набирались и не отправлялись владельцем гаджета.
Помимо этого, из-за влияния вредоносного программного обеспечения телефон способен самопроизвольно перезагружаться и заметно замедлять свою работу или начать быстро разряжаться.
При обнаружении подобных программ ведомство рекомендует немедленно отключить устройство от интернета, проверить активность в зарегистрированных аккаунтах и заблокировать операции по банковским картам.
Напомним, в начале июля МВД предупредило, что мошенники чаще всего используют три разновидности вредоносного ПО, каждая из которых ориентирована на определенные задачи. В их числе выделяются CraxsRAT и аналогичные «цифровые шпионы», характеризующиеся как универсальные «трояны».