В МВД рассказали, как выявить вредоносные программы в смартфоне

Кроме того, в случае наличия вредоносных программ на смартфоне пользователи сталкиваются с появлением всплывающих рекламных уведомлений, которых раньше не наблюдали. Также в истории СМС или звонков можно найти неизвестные номера или сообщения, которые не набирались и не отправлялись владельцем гаджета.