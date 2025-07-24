Хабаровчан на выходных зовут попробовать блюда древней кухни

Новые варианты проведения досуга на этих выходных подготовили партнеры проекта «Отдыхаем в крае». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отдых обещает быть запоминающимся: тут и знакомство с процессом создания самолетов, и сап-сплав, и гастротуризм.
В субботу, 26 июля, можно стать участником экскурсии «Комсомольский экспресс» (0+). Как раз там, в музее завода КнААЗ, и расскажут о том, как производят воздушный транспорт. В Комсомольском заповеднике участники мероприятия узнают о флоре и фауне Приамурья, насладятся видами хребта Мяо-Чан и озера Амут.
Или же 26 июля можно поехать в Сикачи-Алян для дегустации блюд, приготовленных по древним технологиям (палеокухня) (6+). Гостям будет предложен ароматный чай на костре, пикник на берегу реки и рыбалка.
По-прежнему можно наблюдать за цветением лотосов. К озеру, что находится неподалеку от села Галкино, тоже есть тур (0+).
— При покупке билетов на обозначенные туры предоставляется скидка по промокоду «Минтур», — рассказали о приятном бонусе в региональном министерстве туризма.
А на следующий день, 27 июля, желающих приглашают присоединиться к сап-сплаву вдоль острова Большой Уссурийский (6+). Группа пройдёт по протокам: Шершиха, Амурская и Гольдинская. Инструкторы обучат технике управления сапом, поэтому тур подойдет как профессионалам, так и новичкам.
— Ознакомившись с красотами амурских проток, можно снять видеоролик до 8 минут для конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Главный приз конкурса — 3 миллиона рублей. Принять участие можно в четырёх номинациях: «Водное путешествие», «Пешее путешествие», «Зимнее путешествие», «Арктическое путешествие». Работы принимаются до 15 января 2026 года на сайте путешественникдв.рф, — рассказали в ведомстве.
В этот день также пройдет экскурсия «Застыли мифы над Амуром» на территории села Сикачи-Алян (6+), где расскажут истории о петроглифах.
Более подробную информацию о туристических событиях в крае можно узнать на страницах в социальных сетях или на сайте министерства туризма Хабаровского края, на сайте Краевого визит-центра «Амурский утес».