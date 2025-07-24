Хабаровчан на выходных зовут попробовать блюда древней кухни

В субботу, 26 июля, можно стать участником экскурсии «Комсомольский экспресс» (0+). Как раз там, в музее завода КнААЗ, и расскажут о том, как производят воздушный транспорт. В Комсомольском заповеднике участники мероприятия узнают о флоре и фауне Приамурья, насладятся видами хребта Мяо-Чан и озера Амут.