Опять в домах прохлады не видать — вентиляторы и кондиционеры по-прежнему отдыхают: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

О запланированных отключениях сообщил поставщик услуги.
Центр:
Хынчештское шоссе, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
Рышкановка:
Фечоарей, 25, Пажурий, 20/3, 28/2, 28/3, 28/4, 32−34, Зимбрулуй, 8, 8/1−8/10, 10, 10A, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/51, 10/52, 11 — с 22:00 до 23:00.
Ак. Н. Корлэтяну, 42, 52−54, Ак. Е. Косериу, 4−8, Л. Истрати, 4, 8, 12, 20, 7−11, 17−25, 27/1, 351, пер. Л. Истрати, 3, О. Врабие, 20−22, 26, 31−35, 32, 39, 43−45, пер. 2 О. Врабие, 3/2, ¾, 5−7, 6, 10, 11, 30, П. Лещенко, 25−29, 38−42, 46, 46/1, Пр. Г. Пынтя, 20, 26, 33, 34, 40, 65, 69, 127, Студенческая, 7 — с 09:20 до 16:00.
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