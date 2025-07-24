В Алматы зазвучали сирены

Спасатели призывали жителей не поддаваться панике, так как это запланированная проверка, а не сигнал об угрозе. В ходе учений алматинцам напомнят о правилах поведения при землетрясениях и других чрезвычайных ситуациях. В ДЧС просили сохранять спокойствие и при необходимости эвакуироваться в безопасные зоны. Алматы расположен в сейсмоопасной зоне, поэтому важно заранее продумать маршрут эвакуации.