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В Алматы зазвучали сирены

Алматинцы в 10:00 24 июля получили Национальное оповещение. По всему городу прозвучали сирены.

Источник: Аргументы и факты

«Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы проводится техническая проверка системы оповещения гражданской защиты города Алматы. Просим сохранять спокойствие!», — говорится в уведомлении, которое пришло на мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что в Алматы 24 июля 2025 года проведут проверку системы оповещения в рамках республиканских учений по гражданской защите «Жер-2025».

Спасатели призывали жителей не поддаваться панике, так как это запланированная проверка, а не сигнал об угрозе. В ходе учений алматинцам напомнят о правилах поведения при землетрясениях и других чрезвычайных ситуациях. В ДЧС просили сохранять спокойствие и при необходимости эвакуироваться в безопасные зоны. Алматы расположен в сейсмоопасной зоне, поэтому важно заранее продумать маршрут эвакуации.

Безопасным местом считается открытая территория, удаленная от линий электропередач, деревьев, зданий и других потенциально опасных объектов. Рекомендуется заранее определить маршрут эвакуации.