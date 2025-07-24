Здоровье и образование остаются ключевыми приоритетами: Виталий Хоценко подвел итоги 2024 года

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подвел итоги 2024 года, особо выделив достижения в социальной сфере — здравоохранении и образовании. В рамках публичного доклада глава региона подчеркнул, что доступность, качество и кадровое укрепление остаются основными ориентирами работы.
«Здоровье граждан было и остается нашим абсолютным приоритетом», — заявил Виталий Хоценко.
В 2024 году регион значительно продвинулся в развитии медицинской инфраструктуры. В поселке Восточный начал работу современный комплекс, объединяющий взрослую и детскую поликлиники. В поселке Ростовка открылась врачебная амбулатория. Также начато строительство операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра и филиала Центра высокотехнологичного протезирования. Эти объекты войдут в создаваемый медико-социальный кластер, который будет оказывать помощь, в том числе участникам специальной военной операции (СВО).
«В кластер также будут включены Госпиталь для ветеранов войн и комплекс санаториев», — сообщил губернатор.
Особое внимание уделялось укреплению первичного звена здравоохранения. В 2024 году капитально отремонтированы 78 объектов, включая поликлиники, ФАПы и отделения врача общей практики. Установлены 25 модульных конструкций, шесть из которых оборудованы жильем для медиков.
Кроме того, в регионе успешно реализуются программы привлечения молодых специалистов. В 2024 году к работе приступили 642 молодых медика, из них 69 получили поддержку по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Еще 1300 студентов обучаются по целевому набору.
«Молодежь — это, в первую очередь, энтузиазм и инициатива. Им многое не нужно, дайте место для творчества, и сам процесс пойдет очень быстро. Этим мы и занялись. В первую очередь, выполнен первый этап капитального ремонта молодежного центра “Химик”, а также проведен ремонт молодежного центра, молодые люди получили здесь уникальные возможности для развития. Для представителей регионального отделения движения “Первых” в октябре прошлого года мы открыли “Дом Первых”. Идея, которую поддерживает более 100 тысяч участников, учащихся, их наставников, должны иметь свой дом. Как раз он у них появился».
Говоря о развитии образовательной сферы, Виталий Хоценко отметил: «Наши инвестиции в образование — это долгосрочный вклад в будущее региона».
В прошлом году создано 97 новых мест в ясельных группах, что позволило сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования. В Омской области открылись две новые школы: в Исилькуле на 550 мест и в Омске на 1122 места. Выполнен капитальный ремонт четырех школ в районах области. Для улучшения условий обучения запущена программа замены окон и ремонта кровель, на которую направлено 100 млн рублей.
Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина в регионе реализуется проект флагманской школы. Подписано соглашение с Минпросвещения, выбран участок, идет разработка проектной документации. В 2024 году открыты три детских технопарка «Кванториум» и центр «АйТи-куб».
«Здесь дети не просто получают знания — они учатся мыслить проектно, работать в команде, решать реальные задачи», — пояснил Виталий Хоценко.
Особое внимание уделяется развитию профессионального образования. В регионе созданы образовательные кластеры «Туризм и сфера услуг» и «Клиническая медицина» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Завершено долгожданное строительство главного корпуса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. В числе приоритетов — запуск проекта «Территория опережающего развития инженерного образования», который объединил 21 детский сад, 9 школ, учреждения дополнительного образования, вузы и предприятия.
«Мы продолжим работать с той же самодачей, потому что видим, наши усилия приносят реальные плоды. Омская область развивается, становится комфортнее для жизни, привлекательнее для инвестиций, перспективнее для молодежи. Но главная наша сила, конечно же, в людях. В тех, кто каждый день работает на благо региона, кто верит в его будущее, кто строит это будущее своими руками и вместе с нами. Спасибо вам за этот труд, за вашу энергию, за желание работать, за желание созидать. И точно вам скажу, что вот эта статистика, которая за уже 4 месяца этого года по миграционному приросту показывает положительную динамику, после десятилетий перерыва, точно об этом свидетельствует. Вместе мы сможем еще больше. Спасибо за внимание», — завершил свое выступление губернатор.
Фото: Сергей Мельников.
Спикер областного Заксобрания Александр Артемов поблагодарил Виталия Хоценко и отметил, что регион по многим направлениям решал задачи с опережением.
«Регион преображался в прямом и переносном смысле и двигался вперед, а по целому ряду направлений, очень даже приличными темпами. Виталий Павлович, остается пожелать, чтобы темпы эти не снижать, а наращивать. Я полагаю, что в лице депутатского корпуса на самом деле вы находите надежную поддержку и опору в своих шагах по дальнейшему развитию нашего региона», — отметил Александр Артемов.
Отчет был принят депутатами Законодательного собрания к сведению. А уже осенью, глава региона выступит с традиционным обращением к депутатам, где будут определены новые задачи.