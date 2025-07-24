Здоровье и образование остаются ключевыми приоритетами: Виталий Хоценко подвел итоги 2024 года

«Мы продолжим работать с той же самодачей, потому что видим, наши усилия приносят реальные плоды. Омская область развивается, становится комфортнее для жизни, привлекательнее для инвестиций, перспективнее для молодежи. Но главная наша сила, конечно же, в людях. В тех, кто каждый день работает на благо региона, кто верит в его будущее, кто строит это будущее своими руками и вместе с нами. Спасибо вам за этот труд, за вашу энергию, за желание работать, за желание созидать. И точно вам скажу, что вот эта статистика, которая за уже 4 месяца этого года по миграционному приросту показывает положительную динамику, после десятилетий перерыва, точно об этом свидетельствует. Вместе мы сможем еще больше. Спасибо за внимание», — завершил свое выступление губернатор.