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Уфа примет чемпионат России по боксу среди женщин

В столице Башкирии пройдут два значимых спортивных события.

Уфа в этом году примет чемпионат России по боксу среди женщин и вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA». Премьер-министр республики Андрей Назаров совместно с Федерацией бокса страны обсудил ход подготовки к турнирам.

Вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA» пройдет 25—27 сентября с участием спортсменов из 6 стран мира. А с 13 по 23 ноября столица республики примет чемпионат России по боксу среди женщин. В соревнованиях примут участие порядка 200 спортсменов.

Андрей Назаров подчеркнул, что в республике уже есть опыт проведения подобных мероприятий. Кроме того, регион располагает хорошей спортивной инфраструктурой.

"Как президент Федерации бокса Башкортостана хочу отметить, что бокс в нашей республике — это не просто спорт, а настоящая движущая сила, объединяющая людей. В регионе боксом регулярно занимаются более 9 тыс. человек. В 43 спортивных организациях тренируются свыше 3 тыс. спортсменов под руководством 93 тренеров, среди которых заслуженные наставники России. За прошедший год в сборную команду России вошли 13 наших земляков.

Особенное внимание уделяем молодёжи: запущенный в 2022 году проект «Бокс — в школы» привёл сотни мальчишек и девчонок к регулярным тренировкам, формируя правильные жизненные ценности и воспитывая дух патриотизма", — подчеркнул премьер-министр.