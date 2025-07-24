Уфа примет чемпионат России по боксу среди женщин

Уфа в этом году примет чемпионат России по боксу среди женщин и вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA». Премьер-министр республики Андрей Назаров совместно с Федерацией бокса страны обсудил ход подготовки к турнирам.
Вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA» пройдет
Андрей Назаров подчеркнул, что в республике уже есть опыт проведения подобных мероприятий. Кроме того, регион располагает хорошей спортивной инфраструктурой.
"Как президент Федерации бокса Башкортостана хочу отметить, что бокс в нашей республике — это не просто спорт, а настоящая движущая сила, объединяющая людей. В регионе боксом регулярно занимаются более 9 тыс. человек. В 43 спортивных организациях тренируются свыше 3 тыс. спортсменов под руководством 93 тренеров, среди которых заслуженные наставники России. За прошедший год в сборную команду России вошли 13 наших земляков.
Особенное внимание уделяем молодёжи: запущенный в 2022 году проект «Бокс — в школы» привёл сотни мальчишек и девчонок к регулярным тренировкам, формируя правильные жизненные ценности и воспитывая дух патриотизма", — подчеркнул премьер-министр.