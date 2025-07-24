Уфа примет чемпионат России по боксу среди женщин

"Как президент Федерации бокса Башкортостана хочу отметить, что бокс в нашей республике — это не просто спорт, а настоящая движущая сила, объединяющая людей. В регионе боксом регулярно занимаются более 9 тыс. человек. В 43 спортивных организациях тренируются свыше 3 тыс. спортсменов под руководством 93 тренеров, среди которых заслуженные наставники России. За прошедший год в сборную команду России вошли 13 наших земляков.