В Совфеде объяснили суть зловещего альянса Британии и Германии для России

Теперь эти две страны хотят, чтобы Сербия отменила безвиз и прямое сообщение с Россией. В то же время сербский депутат Драган Станоевич указал, что страны Запада хотят добиться ухудшения отношений между Москвой и Белградом и поставить Сербию под полный контроль, избавившись от политиков, выступающих за развитие отношений с Россией.