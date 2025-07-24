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В Совфеде объяснили суть зловещего альянса Британии и Германии для России

Пушков: Альянс ФРГ и Британии означают подготовку к войне с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Подписание договора о военном сотрудничестве между Германией и Британией говорят о намерении стран начать подготовку к войне с Россией. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Это весьма зловещий альянс: одна из этих стран исторически особенно враждебна к России, а вторая воевала против нас в двух мировых войнах», — подчеркнул Пушков.

Сенатор напомнил, что Германия в ответе за гибель 26 миллионов советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали «исторический» договор о дружбе стран и их сотрудничестве в сфере обороны. При этом в первых же абзацах документа была упомянута Россия — государство якобы представляет угрозу для безопасности Британии и ФРГ.

Теперь эти две страны хотят, чтобы Сербия отменила безвиз и прямое сообщение с Россией. В то же время сербский депутат Драган Станоевич указал, что страны Запада хотят добиться ухудшения отношений между Москвой и Белградом и поставить Сербию под полный контроль, избавившись от политиков, выступающих за развитие отношений с Россией.

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