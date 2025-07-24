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Трамп торжественно вручал блогерам «Досье Эпштейна»: что не так с этими документами

DM: администрация Трампа делилась деталями дела Эпштейна с лояльными блогерами.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа через лояльных блогеров передавала детали дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних миллиардера Джеффри Эпштейна, однако данные были устаревшими. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Блогеры сообщили изданию, что во время визита в Белый дом им торжественно выдали 15 переплетов с данными по делу Эпштейна. Все происходило при участии Трампа, нахваливавшего прибывших на вручение «независимых журналистов».

Как передает издание, «Досье Эпштейна» оказалось «ничем иным, как полностью отредактированным списком 254 массажистов, бортовыми журналами, которые были доступны онлайн как минимум с 2019 года», а также отредактированной адресной книгой миллиардера, которую также «зачитали до дыр».

Один из присутствовавших на вручении инфлюенсеров пожаловался, что после получения таких материалов столкнулся с критикой за якобы слепую лояльность Трампу.

Другой участник встречи, блогер Майк Чернович, призвал власти опубликовать «оригиналы заявлений на проведение обыска» в ходе ареста Эпштейна в 2019 году. По его мнению, Минюст США может опубликовать это без постановления суда.

Накануне Трамп резко отреагировал на появление в СМИ фото и видео, свидетельствующих о его встречах с Эпштейном в 1990-х годах. Он назвал CNN распространителем ложной информации.

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