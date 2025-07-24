Бронежилет «Оберег» спас российского бойца от ударов двух беспилотников

Бронежилет «Оберег. Про» спас российского военнослужащего от ударов двух украинских беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».
В организации рассказали, что боец вместе с напарником находился в «Ниве», снабжавшей военных, когда по ним прилетел один дрон. Напарник смог сразу выбраться из машины, а у второго участника событий заклинило дверь — в этот момент по транспортному средству ударил еще один беспилотник.
Автомобиль сильно пострадал, а военнослужащий в бронежилете получил только легкие ранения рук, подчеркнули в «Ростехе».
«Оберег. Про» производится на тульском заводе «Октава», входящем в состав «Ростеха». Он состоит из керамических бронеплит классов Бр4 и Бр5, которые способны выдерживать удары от мощных автоматных и винтовочных патронов. Плиты Бр5 также могут останавливать несколько выстрелов из пулемета.