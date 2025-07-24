Бронежилет «Оберег» спас российского бойца от ударов двух беспилотников

В организации рассказали, что боец вместе с напарником находился в «Ниве», снабжавшей военных, когда по ним прилетел один дрон. Напарник смог сразу выбраться из машины, а у второго участника событий заклинило дверь — в этот момент по транспортному средству ударил еще один беспилотник.