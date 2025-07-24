Сезон охоты на волка и шакала в Ростовской области откроется с 1 августа

Сезон охоты на шакала и волка в Ростовской области откроется первого августа. Об этом дончан предупредили в Минприроды по региону.
Охота на этих зверей продлится до 31 марта следующего года.
Отметим, что чаще всего на волка и шакала охотятся зимой, так как в этот период их легче вычислить по следам, устроить засаду и загнать с помощью собак.
Напомним, что в июне был открыт сезон охоты на кабана.
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