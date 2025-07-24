Самарцы получат квитанции на водоснабжение и водоотведение нового формата

С 1 августа 2025 года жители Самары начнут получать обновленные квитанции за водоснабжение и водоотведение от компании «РКС-Самара». Изменения связаны с переходом на новую программную платформу, которая должна улучшить качество обслуживания клиентов.
Основные изменения коснутся формата квитанций, Личного кабинета и мобильных сервисов. В платежных документах сохранится вся привычная информация: сумма начислений, показания счетчиков, сроки поверки приборов учета, данные о задолженности или переплате, а также штрих-код для оплаты. Главное нововведение — присвоение каждому абоненту нового лицевого счета, который будет указан в левом верхнем углу квитанции.
Обращаем внимание, что с августа все платежи необходимо проводить только по новым лицевым счетам. Старые номера счетов перестанут действовать, и оплата по ним учитываться не будет. При этом:
— Автоматические платежи будут перенастроены на новые реквизиты без участия абонентов;- В Личном кабинете все платежи автоматически зачислятся на новый счет;- Банковские учреждения уже проинформированы о изменениях и готовы помочь клиентам;- Штрих-коды на новых квитанциях будут содержать актуальные данные.
Новый Личный кабинет начнет работать с 24 июля. Войти в систему можно будет по прежним логину и паролю — вся история платежей и показаний сохранится. Также предусмотрена возможность новой регистрации после получения обновленной квитанции. Дополнительно будет доступен сервис через телеграм-бота.
В «РКС-Самара» просят абонентов отнестись с пониманием к временным техническим сложностям, которые могут возникнуть в период перехода на новую систему. Все возникающие вопросы компания обещает оперативно решать.
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