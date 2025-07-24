В Самаре восстановили движение автобусов № 1, 51, 67 и 83

В Самаре сообщили о восстановлении движения общественного транспорта. Автобусные маршруты № 1, 51, 67 и 83 будут двигаться по привычной схеме, сообщили в департаменте транспорта утром в четверг, 24 июля.
Ограничения на дороге вводили из-за проведения дорожных работ по дублеру на Московском шоссе. Движение общественного транспорта было скорректировано на участке от улицы Алма-Атинской до улицы Дальней в направлении улицы Ташкентской.
Напомним, 25 июля жителям сообщили о работе бесплатных шаттлов до стадиона «Солидарность Самара Арена». Транспорт будет перевозить болельщиков от «Ладьи» и от ТЦ «Эль Рио».