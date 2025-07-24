Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре восстановили движение автобусов № 1, 51, 67 и 83

В Самаре вводили временные ограничения из-за дорожных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре сообщили о восстановлении движения общественного транспорта. Автобусные маршруты № 1, 51, 67 и 83 будут двигаться по привычной схеме, сообщили в департаменте транспорта утром в четверг, 24 июля.

Ограничения на дороге вводили из-за проведения дорожных работ по дублеру на Московском шоссе. Движение общественного транспорта было скорректировано на участке от улицы Алма-Атинской до улицы Дальней в направлении улицы Ташкентской.

Напомним, 25 июля жителям сообщили о работе бесплатных шаттлов до стадиона «Солидарность Самара Арена». Транспорт будет перевозить болельщиков от «Ладьи» и от ТЦ «Эль Рио».