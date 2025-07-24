Российская ПВО за час уничтожила три украинских дрона

Срочная новость Российские системы ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в период с 6:20 до 7:20 по московскому времени. Два дрона были сбиты над территорией Крыма, еще один — над Белгородской областью, сообщили в МО РФ.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше