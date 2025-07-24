Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская ПВО за час уничтожила три украинских дрона

Российские системы ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в период с 6:20 до 7:20 по московскому времени. Два дрона были сбиты над территорией Крыма, еще один — над Белгородской областью, сообщили в МО РФ.

Срочная новость Российские системы ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в период с 6:20 до 7:20 по московскому времени. Два дрона были сбиты над территорией Крыма, еще один — над Белгородской областью, сообщили в МО РФ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше