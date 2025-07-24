«Акрон-Академия Коноплева» разгромил «Циндао» на турнире в Китае

Воспитанники тольяттинской футбольной школы обыграли соперника со счетом 6:0 (6+).
«Красно-черные» вышли вперед под занавес первого тайма. Метко пробил головой Кирилл Омельченко. После перерыва, на 55-й минуте, преимущество волжан увеличил Ильдар Хуснутдинов — 2:0. А на 61-й Тимофей Блохин довел лидерство до +3.
На 66-й Ралиф Латыпов после подачи углового забил четвертый мяч. Добил «Циндао» Яков Ешкин. Отличился на 89-й и уже в добавленное время — 6:0. «Акрон-Академия Коноплева» стартовал с победы на турнире в Китае.
Ранее писали, что основная команда тольяттинцев стала восьмой, а «Крылья Советов» 13-ми по ожидаемым голам по итогам первого тура РПЛ.
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