В Красногорске начали восстанавливать фасад «Крокус сити холла»

Сейчас сгоревшую часть здания огородили лесами, на площадке работают строители, экскаватор разбирает бетонные конструкции у входа.
В конце марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» четверо террористов открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. Начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли 149 человек, свыше 500 пострадали.
Вскоре после теракта представители Crocus Group и владельцы «Крокус Сити Холла» публично заявили о намерении восстановить концертный зал. В марте 2024 года сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов, отмечал, что решение о восстановлении будет приниматься после консультаций с региональными и федеральными властями, а также с учетом мнения общества. Ущерб составил миллиарды долларов.
В начале июня того же года губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для территории, на которой расположен концертный зал, подготовлена концепция благоустройства. По его словам, на этом месте в Красногорске может появиться сквер с памятником.
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