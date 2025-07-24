До 6 августа будет закрыто движение трамваев в Металлургический район Челябинска

Сообщается, что это связано с переносом трамвайных путей на новый мост, по которому вагоны будут следовать в период капитального ремонта автомобильного моста на улице Черкасская.
Работа стартуют с 22:00 24 июля.
Трамвай № 3, 14 и 20 проследуют до депо-2; трамвай № 19 отменяется, № 9 направят от ЦХП до Коксохима с интервалом 11 минут.
«Пользуйтесь автобусами № 15, 19, 24, 31, 35, 41, 42, 43, 71, 72 и троллейбусом № 14», — говорится в объявлении.
Запуск движения по временному трамвайному мосту позволит сократить задержки вагонов при прохождении однопутного участка, уточняется в комментарии.