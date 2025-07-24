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В центре Владивостока на месяц ограничат движение из-за ремонта теплосети

Три дома временно отключат от горячей воды, движение автомобилей будет затруднено.

Источник: PrimaMedia.ru

С 28 июля по 29 августа на улице Семёновская во Владивостоке стартуют плановые работы по замене участка теплосети. В ходе работ будет заменено около подлежат 100 метров трубопроводов в однотрубном исчислении диаметром 150 мм, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «ДГК».

На время проведения ремонта часть проезжей части будет сужена, парковка автотранспорта в зоне работ — запрещена.

Кроме того, в период ремонта будут ограничены услуги горячего водоснабжения для следующих жилых домов:

ул. Пограничная, д. 12б; ул. Семёновская, д. 7 и д. 9б.

Коммунальные службы просят жителей и автомобилистов учитывать изменения и планировать свои маршруты заранее.