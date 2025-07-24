В центре Владивостока на месяц ограничат движение из-за ремонта теплосети

С 28 июля по 29 августа на улице Семёновская во Владивостоке стартуют плановые работы по замене участка теплосети. В ходе работ будет заменено около подлежат 100 метров трубопроводов в однотрубном исчислении диаметром 150 мм, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «ДГК».