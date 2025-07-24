Застройщиков в РФ призвали обязать делать стены толще ради повышения демографии

В России предложили обязать застройщиков делать более толстые стены и использовать качественные материалы при строительстве домов, чтобы повысить уровень звукоизоляции и тем самым создать условия для комфортной личной жизни граждан. С такой инициативой в Минстрой обратилась организация «Отцы рядом». По мнению авторов предложения, это поможет россиянам не стесняться заниматься интимной жизнью, а значит, будет способствовать росту рождаемости.
Общественники указали на частые жалобы жителей многоквартирных домов, недовольных плохой звукоизоляцией. В числе причин назывались использование дешевых материалов вроде пеноблоков или газосиликата, а также некачественная обработка стыков, из-за чего возникают так называемые «звуковые мостики».
Глава организации Иван Курбаков отметил, что проблема особенно остро затрагивает семьи с детьми, молодые пары и всех, кто нуждается в полноценном отдыхе. Он подчеркнул, что шум через стены мешает заниматься с детьми, отдыхать и строить личную жизнь.
В своем обращении «Отцы рядом» предложили обязать застройщиков усиливать звукоизоляцию стен, потолков и полов, использовать специальные материалы и герметики. Это, по мнению авторов инициативы, поможет улучшить здоровье и самочувствие граждан и укрепить семейные ценности, передает Life.ru.
Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны, заявил глава государства Владимир Путин. При этом он отметил, что страна реализовала «самое главное»: создала единую систему поддержки рождаемости — от беременности женщины и вплоть до 17-летия ребенка. Путин заявил, что откладывать рождение ребенка — это ошибка, и подчеркнул, что государство готово помогать семьям с детьми.