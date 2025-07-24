Застройщиков в РФ призвали обязать делать стены толще ради повышения демографии

В России предложили обязать застройщиков делать более толстые стены и использовать качественные материалы при строительстве домов, чтобы повысить уровень звукоизоляции и тем самым создать условия для комфортной личной жизни граждан. С такой инициативой в Минстрой обратилась организация «Отцы рядом». По мнению авторов предложения, это поможет россиянам не стесняться заниматься интимной жизнью, а значит, будет способствовать росту рождаемости.