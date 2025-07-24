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Полсотни рейсов задержаны в Сочи после масштабной атаки ВСУ

В сочинском аэропорту массовые задержки рейсов, следует из онлайн-табло авиагавани. Ранее там было введено временное ограничение на полеты после атаки беспилотников. Сообщается, что суммарно было задержано 47 рейсов.

В аэропорту Сочи задержано множество рейсов.

В сочинском аэропорту массовые задержки рейсов, следует из онлайн-табло авиагавани. Ранее там было введено временное ограничение на полеты после атаки беспилотников. Сообщается, что суммарно было задержано 47 рейсов.

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По данным telegram-канала «Краснодар и край», на вылет задерживаются 27 рейсов, еще 20 — на прилет. Разрабатывается обновленное расписание, регулирующее прибытие и обслуживание всех рейсов.

Ранее, 23 июля, из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов. Однако авиагавань уже вернулась к работе. ВСУ в ночь на 24 июля предприняли попытку атаки по объектам на территории РФ.

По данным Минобороны, с 20:40 до 23:50 по московскому времени, российскими средствами ПВО были обнаружены и перехвачены 21 украинский БПЛА. Обнаружены и сбиты вражеские аппараты были над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Краснодарского края.

В аэропорту Сочи задерживаются 47 рейсов после атаки БПЛАФото: скрин.

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