Таиланд сообщил об авиаударах по военным объектам Камбоджи в ответ на обстрел

Таиланд ответил авиаударами на обстрел своих войск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ходе пограничного столкновения с Камбоджой. Об этом сообщило командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда.
Как сообщается, Камбоджа нанесла удар по приграничной зоне в провинции Сисакет в 09.40 (05.40 мск). Через час шесть самолетов F-16 Вооруженных сил (ВС) Таиланда направили для ответного удара.
«В 10.58 летчики доложили об успешном нанесении ударов по расположениям 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи», — сказано в заявлении.
Эскалация боестолкновений между войсками Таиланда и Камбоджи началась с перестрелки между военными сухопутных войск на спорном участке в четверг, 24 июля.
Напомним о камбоджийско-тайском пограничном конфликте 2009 года, который возник из-за согласия премьер-министра Камбоджи Хун Сена предоставить убежище и статус экономического советника скрывающемуся от приговора таиландского суда экс-премьеру Таиланда Таксину Чинавату.