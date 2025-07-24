В Башкирии распродадут имущество должников по выгодным ценам

Имущество должников уйдет с молотка 13 и 27 августа. Заявки на участие в торгах принимаются до этих дат.
За 2 439 000 рублей продается нежилое здание площадью 471, 1 кв. м. Местонахождение: Бирский район, с. Старцино, ул. Нефтяников, д. 14. Сумма задатка — 609 750 рублей. Шаг аукциона — 24 390 рублей.
Земельный участок площадью 1117+/- 12 кв. м. Местонахождение объекта: Ишимбайский район, Ишимбай, ул. Гареева, строительный номер 124. Начальная цена — 110 500 рублей. Шаг аукциона — 9 375,5 рублей.
В Уфе выставлена на торги квартира общей площадью 47,1 кв. м. Объект расположен на, ул. Летчиков, л. 2А, кв. 53. Собственник — ООО «Финжилстрой». Начальная цена — 3 919 000 рублей. Шаг аукциона — 52 330 рублей.
За начальную цену в 3 607 000 рублей продается квартира площадью 32,2 кв. м. Местонахождение объекта: Уфа, ул. Мира, 4 кв. 45. Шаг аукциона — 36 070 рублей. Сумма задатка — 901 750 рублей.
Нежилое помещение (гараж) площадью 17,7 кв. м. Объект недвижимости расположен по адресу: Стерлитамак, массив ОАО «Сода» «Левашовка», бокс 661. Начальная цена — 92 000 рублей. Шаг аукциона — 920 рублей.
Комната площадью 11 кв. м, расположенная по адресу: Салават, ул. Октябрьская, д. 7, кв. 20, ком. 4. Начальная цена — 169 150 рублей. Шаг аукциона — 1691,5 рублей.
Участниками торгов могут стать все желающие. С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться по ссылке.