Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 18 млн выставили на торги земельный участок и недостроенный дом в Таганроге

В Таганроге на продажу выставили недостроенный трехэтажный дом.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на продажу выставили земельный участок и недостроенное трехэтажное здание за 18 миллионов рублей. Такая информация появилась на сайте федеральной электронной площадки для проведения имущественных торгов.

Постройка расположена на улице Ломакина. Однако стены дома находятся в аварийном состоянии. Поэтому будущему владельцу придется демонтировать надземный переход между двумя корпусами. А еще у земельного участка есть обременения и ограничения.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 19 августа.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростове бывшую кондитерскую фабрику выставили на продажу за 595 млн рублей.

В Ростове решили продать бывшую кондитерскую фабрику на 40-й Линии (подробнее).