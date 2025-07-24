За 18 млн выставили на торги земельный участок и недостроенный дом в Таганроге

В Таганроге на продажу выставили земельный участок и недостроенное трехэтажное здание за 18 миллионов рублей. Такая информация появилась на сайте федеральной электронной площадки для проведения имущественных торгов.
Постройка расположена на улице Ломакина. Однако стены дома находятся в аварийном состоянии. Поэтому будущему владельцу придется демонтировать надземный переход между двумя корпусами. А еще у земельного участка есть обременения и ограничения.
Заявки на участие в торгах будут приниматься до 19 августа.
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