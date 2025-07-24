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В Башкирии зафиксирован рост случаев гипертонии

В семи районах Башкирии растет заболеваемость гипертонией.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году число пациентов с артериальной гипертензией в Башкирии достигло 841 323 случаев. Это на 14,5% превышает показатели предыдущего года, говорится в региональной программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Особую тревогу вызывает ситуация в Белебеевском районе, где количество больных гипертонией увеличилось вдвое. Также значительный рост зарегистрирован в Нуримановском (82%), Благовещенском (78,6%), Абзелиловском (56,9%), Кушнаренковском (49,1%), Аскинском (33,7%) и Учалинском (34,6%) районах.

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