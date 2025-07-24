«Она ослепла из-за врачей»: супруга сына Бари Алибасова переживает страшное

У супругов на свет появилась дочка.
В семье сына Бари Алибасова несчастье: его супруга Арина ослепла через четыре месяца после родов. В этом Бари Алибасов-младший винит врачей. Теперь он намерен добиваться справедливости через суд. О сложившейся ситуации Алибасов-младший рассказал в беседе с URA.RU. Оказалось, что у женщины слабая сетчатка глаз, ей нельзя было рожать самой. Но врачи, обследовавшие ее в клинике Нижнего Новгорода, заявили, что все в порядке. Как итог — во время родов у нее порвалась сетчатка, зрение исчезло. И тут же врачи предложили провести операцию.
«Я подозреваю, что это не просто медицинская ошибка, а это стандартная схема по зарабатыванию денег. Потому что изначально Арину отправили на традиционные роды, хотя все врачи до этого запрещали ей рожать классические, и говорили, что нужно кесарево. В этой клинике она обследовалась, а потом ей сказали, что в принципе можешь рожать сама. И произнесли фразу, у меня она до сих пор в голове: “Если что-то случится, мы сделаем операцию”. Вот и продажа услуг: сначала ты наблюдаешься и платишь просто за наблюдение, по меркам региона — немаленькие деньги — 5−6 тысяч рублей за прием. А после этого выдают неправильное направление, чтобы заработать на сшивании сетчатки», — делится Бари.
Такой Арина была еще полгода назадФото: предоставлено Бари Алибасовым.
Арина действительно вернулась в эту клинику, чтобы ей сшили сетчатку и надеялась восстановить зрение на правом глазу. Однако ситуация лучше не стала, а через время обнаружилось, что у молодой мамы в глазу забыли силикон, который доставлял ей дикую боль. Сейчас если и делать новую операцию, зрение все равно вернуть не удастся. То есть фактически супруга Бари ослепла на один глаз.
«Когда делают операцию на сетчатку, в том числе участвует хрусталик. Он максимум может перенести одну операцию. Получается, если сейчас сделать еще одну операцию по очищению сетчатки от припаявшегося силикона, это означает потерю хрусталика и замену своего хрусталика на искусственный. Вероятность, приживления хрусталика — 30%. Получается, в любом случае она свой глаз потеряла. Гипотетически зрение с вероятностью 30% восстановить можно, но не полностью», — рассказал убитый горем Алибасов.
Сетчатка глаза Арины не выдержала родовФото: предоставлено Бари Алибасовым.
При этом клиника даже не извинилась за случившееся. Чего уж говорить о компенсации. Теперь Бари намерен подавать в суд. "Я хочу сделать три вещи. Первое — максимально осветить эту ситуацию с беспределом частных медицинских учреждений в регионах. Я переехал с семьей в Нижний Новгород из-за бизнеса. После Москвы и ее медицины, я как будто в Африку попал.
При этом я нашел еще пострадавших от этих врачей. Предложил им сделать коллективный иск, но они отказались — говорят, что там управляют какие-то серьезные люди. Слушайте, это как будто мы в лихих 90-х опять! Я на своем горьком примере хочу показать людей, как надо отставить свои права", — говорит Алибасов.
Вторая цель, которую ставит перед собой Бари — чтобы врачи понесли наказание. Этого он будет добиваться с помощью известного адвоката Юлии Вербицкой-Линник. Она будет решать, какого именно срока требовать для врачей и руководства клиники.
«Конечно, денежная компенсация. На такое может быть от 5 до 10 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены не только на новую операцию моей жены, но и покроют все то, что она не сможет заработать на своей работе. 10 миллионов рублей — это мои скромные подсчеты», — пояснил Бари.
И третье — Алибасов будет добиваться того, чтобы клиника компенсировала нормальную операцию в хорошей государственной клинике.
Сейчас Арина старается абстрагироваться от ужаса, который на нее обрушился. Она получила лицензию психиатра и с 1 августа собирается выходить на работу в психиатрическую больницу. Кроме того, женщина отвлекает забота о крошке-дочке Эмилии, ради которой она старается держаться и не падать духом. Однако ночью Бари уже несколько раз просыпался от плача жены — от боли и обиды.
Впереди у семьи Алибасовых — трудная борьба за справедливость, но Бари убежден, что правда будет за ним.