«Она ослепла из-за врачей»: супруга сына Бари Алибасова переживает страшное

«Я подозреваю, что это не просто медицинская ошибка, а это стандартная схема по зарабатыванию денег. Потому что изначально Арину отправили на традиционные роды, хотя все врачи до этого запрещали ей рожать классические, и говорили, что нужно кесарево. В этой клинике она обследовалась, а потом ей сказали, что в принципе можешь рожать сама. И произнесли фразу, у меня она до сих пор в голове: “Если что-то случится, мы сделаем операцию”. Вот и продажа услуг: сначала ты наблюдаешься и платишь просто за наблюдение, по меркам региона — немаленькие деньги — 5−6 тысяч рублей за прием. А после этого выдают неправильное направление, чтобы заработать на сшивании сетчатки», — делится Бари.