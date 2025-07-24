Онищенко: В России может увеличиться число заболевших COVID-19 «Стратус»

Новым вариантом коронавируса «Стратус» (XFG) могут заразиться еще больше россиян. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Увеличение количества зараженных может произойти из-за более высокой контагиозности.
— Случаев заболевания может быть больше, просто не всех обследуют. Однако сейчас еще циркулируют несколько видов, которые доминируют в достаточно широкой палитре субтипов. Те изменения, за счет которых он вышел на ведущие позиции, происходят в его геноме. Он отвечает за контагиозность, то есть более заразен, — цитирует Онищенко ТАСС.
23 июля заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России 114 человек заразились новым вариантом коронавируса «Стратус». Основная часть зараженных находится в Москве.
В начале июня ученые из США также обнаружили новый коронавирус HKU5-CoV-2, который, по их словам, в ближайшее время распространится по всему миру.