Онищенко: В России может увеличиться число заболевших COVID-19 «Стратус»

— Случаев заболевания может быть больше, просто не всех обследуют. Однако сейчас еще циркулируют несколько видов, которые доминируют в достаточно широкой палитре субтипов. Те изменения, за счет которых он вышел на ведущие позиции, происходят в его геноме. Он отвечает за контагиозность, то есть более заразен, — цитирует Онищенко ТАСС.