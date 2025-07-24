Украинцы остались недовольны организацией переговоров в Стамбуле: что заставило их перейти на мову

Представители Украины на третьем раунде переговоров с Россией в Стамбуле возмущались и фыркали из-за того, что их стол был переставлен ближе к тем, за которыми сидела российская делегация. Об этом сообщает RT.
Причиной небольшой перестановки мебели стало палящее солнце, от которого организаторы хотели уберечь украинцев. Но делегация Незалежной начала высказывать недовольство, а после этого и вовсе перешло на мову.
Кроме того, корреспондент RT рассказал, что журналистам выдавали аккредитацию для допуска на пресс-конференцию по итогам переговоров, российским — синие карточки, украинским — жёлтые.
Ранее в Стамбуле завершился третий этап переговоров между Россией и Украиной. Как и ожидалось, встреча двух делегаций была очень и очень короткой — меньше часа. Ни о каком серьезном прогрессе речи, конечно же, не идет.
Перед беседой российских и украинских дипломатов с заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что его страна будет настаивать на немедленном прекращении боевых действий.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.