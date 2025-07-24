В Томской писанице на Кузбассе обнаружили уникальные артефакты

Она рассказала, что во время раскопок было обнаружено много мест, предназначенных для тех или иных целей. Например, была обнаружена некая рабочая площадка — неглубокая яма, обложенная обломками каменных плит, и с ним по соседству прокал, довольно мощный (место где определенное время разводили огонь). Они также составляют комплекс, но что это и для каких целей, пока неясно. Был обнаружен жертвенник в останками лошадей. Также ранее на памятнике была найдена площадка, связанная с изготовлением минеральной краски.