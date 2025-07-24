Новосибирский суд заочно арестовал основателя «Добрянки»

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца со дня его фактического задержания на территории России, либо с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ в пределах срока предварительного следствия», — говорится в сообщении.