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Новосибирский суд заочно арестовал основателя «Добрянки»

Уголовное дело против Евгения Насоленко возбудили еще в мае прошлого года.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске суд заочно арестовал ритейлера, совладельца магазинов «Бахетле» и «Добрянка» Евгения Насоленко. Ему инкриминируют мошенничество и преднамеренное банкротство, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Добавим, что уголовное дело в отношении предпринимателя по статье о преднамеренном банкротстве возбудили еще в мае прошлого года. Позже, в феврале 2025 года Насоленко объявили в федеральный розыск, в марте — в межгосударственный.

18 апреля следствие заочно привлекло предпринимателя в качестве обвиняемого еще по нескольким статьям: мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство с отягчающими обстоятельствами.

В мае Насоленко объявили в международный розыск, и суд заочно арестовал его на 2 месяца с момента экстрадиции в Россию. Однако в июне и.о. прокурора Кировского района отменил это постановление. 23 июля бизнесмен повторно объявлен в международный розыск.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца со дня его фактического задержания на территории России, либо с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ в пределах срока предварительного следствия», — говорится в сообщении.

ИА Сибинформ