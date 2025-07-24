Новосибирский суд заочно арестовал основателя «Добрянки»

В Новосибирске суд заочно арестовал ритейлера, совладельца магазинов «Бахетле» и «Добрянка» Евгения Насоленко. Ему инкриминируют мошенничество и преднамеренное банкротство, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
Добавим, что уголовное дело в отношении предпринимателя по статье о преднамеренном банкротстве возбудили еще в мае прошлого года. Позже, в феврале 2025 года Насоленко объявили в федеральный розыск, в марте — в межгосударственный.
18 апреля следствие заочно привлекло предпринимателя в качестве обвиняемого еще по нескольким статьям: мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство с отягчающими обстоятельствами.
В мае Насоленко объявили в международный розыск, и суд заочно арестовал его на 2 месяца с момента экстрадиции в Россию. Однако в июне и.о. прокурора Кировского района отменил это постановление. 23 июля бизнесмен повторно объявлен в международный розыск.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца со дня его фактического задержания на территории России, либо с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ в пределах срока предварительного следствия», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что ритейлера Насоленко признали виновным в уклонении от налогов в Новосибирске
ИА Сибинформ