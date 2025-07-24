В Московском зоопарке родился редкий ночной зверек

В зоопарке столицы у семьи редких боливийских ночных обезьян, которые занесены в Красную книгу как исчезающий вид, родился детеныш. Об этом рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова, передает РИА Новости.
«Московский зоопарк с радостью сообщает о пополнении: в семье редких боливийских ночных обезьян родился детеныш. Вид боливийских мирикини признан исчезающим и занесен в Международную Красную книгу. Это важное событие стало результатом успешной адаптации пары, которая живет в павильоне “Дом приматов”, — поделилась она.
Вес и пол новорожденной обезьяны пока не известны. Специалисты не вмешиваются в естественное развитие детеныша, который в первые дни своей жизни неразлучен с родителями. Гости зоопарка уже могут познакомиться с малышом пары приматов Анны и Буслая.
Сотрудники зоопарка рассказали, что родители очень оберегают детеныша. И держатся обособленно от остальной группы животных. Акулова уточнила особенную деталь в воспитании боливийских обезьян: первые дни малыш находится с матерью, а затем большую часть времени он проводит с отцом. Причем, воспитанием младшего занимаются и его старшие братья и сестры.