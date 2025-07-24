В Московском зоопарке родился редкий ночной зверек

Сотрудники зоопарка рассказали, что родители очень оберегают детеныша. И держатся обособленно от остальной группы животных. Акулова уточнила особенную деталь в воспитании боливийских обезьян: первые дни малыш находится с матерью, а затем большую часть времени он проводит с отцом. Причем, воспитанием младшего занимаются и его старшие братья и сестры.