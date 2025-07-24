Наставник «Пари НН» Шпилевский ожидает сложный матч с «Крыльями» в Самаре

«Зелено-бело-синие» примут нижегородцев вечером 25 июля (6+).
В первом туре самарцы сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» — 1:1. А «Пари НН» в Казани крупно уступил «Краснодару» — 0:3 (6+). Сейчас «КС» идут на шестом месте, будущие гости — последние.
«Крылья» — очень качественная команда. Адиев — эмоциональный тренер, умеет зарядить команду. Мы ожидаем сложный матч, нужно хорошо подготовиться«, — поделился ожиданиями от предстоящей встречи главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский в разговоре с “Матч ТВ”.
На днях полузащитник самарского клуба Иван Олейников вернулся к тренировкам с общей группой. В начале июня футболист прошел через операцию в Германии. А до этого повредил колено.
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