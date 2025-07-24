Глава Домодедово: аэропорт близок к банкротству

В 2023 году через аэропорт прошло порядка 20 миллионов пассажиров, однако в 2024 году этот показатель снизился до 15,5 миллиона человек. По прогнозам, в текущем году пассажиропоток может уменьшиться еще на два миллиона и составить около 13 миллионов человек. «Сейчас пассажиропоток аэропорта как минимум вдвое ниже наших возможностей. 10 лет назад здесь был пассажирооборот, а теперь в основном остался документооборот», — подытожил Иванов.