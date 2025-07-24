Глава Домодедово: аэропорт близок к банкротству

У Домодедово долгов на около 70 млрд рублей.
Аэропорт Домодедово оказался на грани банкротства из-за долгов в размере около 70 млрд рублей и убытков, которые в 2025 году могут достичь 10 млрд рублей. Об этом сообщил глава авиагавани Андрей Иванов.
«Если говорить исключительно об экономике аэропорта, то сейчас это так. Но риска банкротства мы не допустим. Очень надеемся на своевременное привлечение стратегического инвестора или инвесторов», — отметил Иванов. Его слова передает РБК. Он подчеркнул, что вопрос выбора стратегического партнера находится в ведении Российской Федерации, как основного акционера.
Глава Домодедово пояснил, что в структуре долга 34 млрд рублей номинированы в рублях, а еще 450 млн — в долларах. В 2025 году только на обслуживание кредитов потребуется выплатить около восьми млрд рублей процентов. Иванов добавил, что сейчас аэропорт ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности и ищет понимание по этому вопросу.
Причиной сложной финансовой ситуации стало резкое снижение пассажиропотока и выручки на фоне роста убытков. При этом расходы не сокращались, а эффективность операционной деятельности не повышалась. Дополнительным фактором стал запуск нового терминала Т2, что потребовало значительных инвестиций и повлияло на финансовое положение не только аэропорта, но и арендаторов. Кроме того, в штате предприятия сохранялись избыточные непрофильные сотрудники, а кредитная нагрузка продолжала расти.
В 2023 году через аэропорт прошло порядка 20 миллионов пассажиров, однако в 2024 году этот показатель снизился до 15,5 миллиона человек. По прогнозам, в текущем году пассажиропоток может уменьшиться еще на два миллиона и составить около 13 миллионов человек. «Сейчас пассажиропоток аэропорта как минимум вдвое ниже наших возможностей. 10 лет назад здесь был пассажирооборот, а теперь в основном остался документооборот», — подытожил Иванов.