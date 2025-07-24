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Из-за атаки БПЛА в Сочи более 150 пассажиров застряли в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачёво 154 человека, включая 37 детей, не смогли вылететь в Сочи из-за ночной атаки беспилотников.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, система ПВО сработала в акватории Чёрного моря, обломки дронов упали на одну из улиц Сочи.

Из-за инцидента задержаны рейсы на курорт сразу в трёх сибирских городах — Новосибирске, Томске и Омске. Вылета ожидают около 800 человек, среди них 118 детей.

В транспортной прокуратуре уточнили, что в аэропортах Новосибирска и Томска с 11:30 организованы мобильные приёмные. Ведомства следят за соблюдением прав пассажиров и предоставлением положенных услуг при задержке рейсов. Об этом пишет портал «Прецедент».

Напомним, что в новосибирском аэропорту снова зафиксировали задержки рейсов.

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